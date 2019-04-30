Россия отправила в Китай новые ракеты для С-400 взамен поврежденных

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Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 взамен боеприпасов, которые были повреждены в море во время доставки.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника, боеприпасы были отправлены в начале апреля.

«Морским транспортом были отправлены [ракеты для С-400] из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — сказал источник.

В «Рособоронэкспорте» в настоящий момент не подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что Россия изготовила второй полковой комплект С-400 для Китая.