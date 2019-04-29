Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

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Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.

Об этом заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМС США.

«Проход кораблей демонстрирует приверженность США свободному Индо-Тихоокеанскому региону», — говорится в сообщении.

По данным агентства, действия США могут усилить напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина.

Как отмечается, Китай с настороженностью воспринимает военное присутствие США в регионе.

Ранее сообщалось, что Китай выразил протест США за поставки оружия Тайваню.