Число дисбатов резко сократилось

В России существенно снизилось количество преступлений, которые военнослужащие совершают в отношении своих сослуживцев. Об этом сообщают «Известия».

Также отмечается, что в структурах Вооруженных сил России произошло радикальное сокращение числа специальных дисциплинарных частей — дисбатов.

Согласно статистике, в последние годы существования СССР за неуставные отношения между военнослужащими были осуждены 17 тысяч человек, однако на сегодняшний день — их не более 300 человек.

Более того, на территории России осталось лишь два дисбата, в то время как на период 1991 года таковых было более 20.

По мнению экспертов, уменьшение числа проявлений неуставных отношений связано с сокращением срока службы по призыву.