Украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинский военный напился и подорвался на мине, которая была ранее установлена его же сослуживцами. Его выступление было опубликовано на YouTube-канале Народной милиции ЛНР.

По его словам, в ходе распития спиртных напитков мужчина поссорился со своими сослуживцами и дезертировал. Однако вскоре подорвался на мине и погиб.

Он уточнил, что ВСУ презентовали эту потерю как «боевую», в результате якобы обстрела позиций с ЛНР.

Ранее сообщалось, что под Ленинградом нашли 16 минометных мин.