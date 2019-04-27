Ликвидировать «Укроборонпром» предложили в Раде

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В Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает возможность ликвидации «Укроборонпрома». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, документ также предусматривает подчинение предприятий-участников концерна правительству Украины после ликвидации «Укроборонпрома».

Как отмечается, в настоящее время наблюдается «неэффективное управление» предприятиями, которые входят в состав концерна.

При этом в пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что подобное влечет за собой потерю инвестиционной привлекательности компаний.

Ранее сообщалось, что «Укроборонпром» обязали выплатить 5 млн рублей российскому «МиГ».