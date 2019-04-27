Ликвидировать «Укроборонпром» предложили в Раде
В Верховную раду внесли законопроект, который предусматривает возможность ликвидации «Укроборонпрома». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, документ также предусматривает подчинение предприятий-участников концерна правительству Украины после ликвидации «Укроборонпрома».
Как отмечается, в настоящее время наблюдается «неэффективное управление» предприятиями, которые входят в состав концерна.
При этом в пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что подобное влечет за собой потерю инвестиционной привлекательности компаний.
Ранее сообщалось, что «Укроборонпром» обязали выплатить 5 млн рублей российскому «МиГ».