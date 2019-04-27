Россия и НАТО обсудили взаимодействие по военной линии

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Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий ОВС НАТО генерал Кертис Скапаротти обсудили взаимодействие России и альянса по военной линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское Минобороны.

Как отмечает ведомство, между двумя генералами состоялся телефонный разговор. Причем он прошел по инициативе НАТО.

Уточняется, что обе стороны затронули тему международной безопасности, а также вопрос российско-натовского взаимодействия.

Ранее Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО. На этой неделе он также сказал, что прекращение «дестабилизирующей активности ВС блока» привело бы к снижению напряженности.