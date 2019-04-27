В штабе Зеленского оценили возможность мира в Донбассе по сценарию России

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Спикер штаба победившего во втором туре президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при согласии Киева на предложенные Москвой шаги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, в настоящее время метод моментального «прекращения войны» неизвестен.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру», — сказал Разумков.

Он добавил, что такой вариант развития событий не примет ни один украинский патриот. Разумков подчеркнул, что мир в регионе возможен только на условиях Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский против встречи с Путиным тет-а-тет.