В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

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В НАТО дали комментарий после того, как глава российского Генштаба ВС призвал блок прекратить военную активность у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам уполномоченного чиновника альянса, на сайте организации есть раздел «Пять главных развенчанных российских мифов», где приведены доводы НАТО по этому вопросу.

«Такие давние заявления там рассматриваются», — сказал чиновник.

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО. На этой неделе он также сказал, что прекращение «дестабилизирующей активности ВС блока» привело бы к снижению напряженности.