В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие. Об этом говорится на сайте организации.
По словам Гутерреша, с учетом роста международной напряженности этот документ «особенно важен».
«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений», — заявил Гутерреш.
Он также заметил, что документ является знаковым для международных поставок оружия.
Ранее Белый дом пояснил свой отказ от договора о торговле оружием.