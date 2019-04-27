В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

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Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие. Об этом говорится на сайте организации.

По словам Гутерреша, с учетом роста международной напряженности этот документ «особенно важен».

«Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений», — заявил Гутерреш.

Он также заметил, что документ является знаковым для международных поставок оружия.

Ранее Белый дом пояснил свой отказ от договора о торговле оружием.