Белый дом пояснил свой отказ от договора о торговле оружием

В Белом доме заявили, что отказ от договора о торговле оружием защищает суверенитет США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

Как отмечается, администрация экс-президента США Барака Обамы присоединилась к договору, попросив сенат его ратифицировать.

Однако, по заявлению Белого дома, договор будут использовать для попыток отменить суверенные решения. Кроме того, он не решает проблему безответственной продажи оружия.

Ранее сообщалось, что на выход США из договора отреагировали в Совфеде.