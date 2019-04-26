На выход США из договора о торговле оружием отреагировали в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что выход США из договора по торговле оружием нанесет серьезный урон безопасности в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, по словам Клинцевича, Россия не последует примеру США и не откажется от ратификации договора.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

«США теперь будут бесконтрольно торговать оружием, увеличат его продажи», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что США приняли такое решение, поскольку их оружие потеряло в конкурентоспособности за последние годы. А выход из договора позволит стране навязывать другим государствам свое оружие и оказывать на них давление, уточнил Клинцевич.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).