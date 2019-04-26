Самолет-разведчик России облетел стратегические базы США

Самолет ВКС России Ту-214ОН осуществил наблюдательный полет над стратегическими военными базами США, сообщает «Интерфакс».

Полет состоялся в рамках Договора по открытому небу.

Общее время полета составило шесть часов, он облетел несколько штатов и пролетел над крупнейшими американскими военными базами, включая хранилище ядерных боеголовок на авиабазе «Киртлэнд» и хранилище химического оружия в Колорадо.

Ранее противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведку с воздуха около Крыма.