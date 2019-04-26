Россия нанесла массированный авиаудар по боевикам в Сирии

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Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.

Как отмечается, эти районы находились под контролем боевиков.

Уточняется, что атака стала ответом на нападение джихадистов на город Латакия 25 апреля. В ходе нападения боевики использовали реактивную систему залпового огня.

Помимо этого, террористы предприняли попытки обстрелять российскую авиабазу Хмеймим.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли танк по карте боевиков в Сирии.