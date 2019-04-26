Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают «Ведомости».

Песков назвал инициативу «прекрасной идеей».

В то же время он отметил, что администрация Трампа не пояснила суть инициативы и не предоставила никаких деталей.

Дональд Трамп заявил о намерении заключить «большое» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями. Предполагается, что документ будет касаться всех «вооружений, боеголовок и ракет».

В российском МИДе также отметили, что хотят видеть конкретные предложения США.