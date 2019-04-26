«Бумеранг» может получить боевой модуль «Кинжал»
Российская колесная платформа «Бумеранг» может получить дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал». Об этом заявил гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий, передает РИА «Новости».
«По массогабаритным и другим характеристикам «Кинжал» может быть установлен на «Бумеранг», — отметил Красовицкий.
Он уточнил, что в Минобороны еще не приняли окончательное решение.
«После того, как модуль пройдет все испытания и будет принят на вооружение, заказчик решит, куда его поставить», — добавил Красовицкий.
Модуль «Кинжал» с 57-миллиметровой пушкой и ракетами «Атака» устанавливается на перспективную боевую машину пехоты Т-15 «Армата».