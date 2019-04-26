Ким Чен Ын посетил военный мемориал во Владивостоке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/627/12319627/RIAN_5857915.HR-pic905-895x505-82823.jpg">

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Ким Чен Ын возложил венки к подводной лодке С-56 с надписями «Ким Чен Ын» и «Героическим воинам, отдавшим жизни в борьбе за Родину».

В агентстве добавили, что ранее появилась информация об отмене визита Ким Чен Ына на мемориал. Впоследствии он посетил его на два часа позже ранее запланированного времени.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем ожидалось.