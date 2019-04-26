Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что всем странам следует отказаться от ядерного оружия, передает ТАСС.
Данное заявление Трамп сделал, комментируя встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина и заявление последнего о том, что Россия готова помогать США с денуклеаризацией Корейского полуострова.
«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — заключил Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.