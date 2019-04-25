США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, заявили в ГРУ

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Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США намерены сменить власть в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США хотят «организовать вторжение руками» своих союзников, в первую очередь Колумбии.

Он также добавил, что от действий США страдают мирные граждане Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Костюков обвинил США в попытке установить полный контроль над Латинской Америкой.