США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, заявили в ГРУ

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США намерены сменить власть в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США хотят «организовать вторжение руками» своих союзников, в первую очередь Колумбии.

Он также добавил, что от действий США страдают мирные граждане Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что Костюков обвинил США в попытке установить полный контроль над Латинской Америкой.