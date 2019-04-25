США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии, заявили в ГРУ
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США намерены сменить власть в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США хотят «организовать вторжение руками» своих союзников, в первую очередь Колумбии.
Он также добавил, что от действий США страдают мирные граждане Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что Костюков обвинил США в попытке установить полный контроль над Латинской Америкой.