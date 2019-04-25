Шойгу отметил «беспрецедентно высокий уровень» отношений России и КНР

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Российский министр Сергей Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Как отмечается, такое заявление министр сделал во время встречи с китайским коллегой Вэем Фэнхэ.

«Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности», — заявил Шойгу.

Он добавил, что стороны регулярно взаимодействуют в военной сфере.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан выразил надежду на то, что встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поможет урегулированию на Корейском полуострове.