В США пообещали не вступать в гонку вооружений с Россией

Представитель Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил, что США не будут копировать российское оружие и не собираются вступать в гонку вооружений с Россией, передает РИА «Новости».

«Для гонки [вооружений] нужны двое. Мы не заинтересованы», — отметил Трахтенберг.

По словам Трахтенберга, американская позиция такова, что страна не станет делать оружие, которое будет соответствовать российскому «система на систему».

«[Россия] делает ряд вещей, которые мы просто не делаем», — подчеркнул Трахтенберг.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о новой гонке вооружений.