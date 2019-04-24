Шойгу заявил о способности России противостоять ПРО США

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Министр обороны Сергей Шойгу на VIII Московской конференции по международной безопасности прокомментировал активную работу США по развертыванию глобальной системы ПРО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, действия Вашингтона направлены на подрыв потенциала сдерживания России и Китая.

Шойгу при этом заявил, что ПРО не могут обеспечить полную защиту необходимых объектов.

«Поскольку средства преодоления ПРО могут быть разработаны и приняты на вооружение в короткие сроки, и Россия эту задачу решила», — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу обвинил США в срыве работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).