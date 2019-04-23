Опубликовано видео спуска на воду секретной подлодки «Посейдона»
В сети появилось видео первой атомной подлодки «Белгород», снятое в день ее спуска на воду. Об этом сообщает ТВЦ.
Отмечается, что спуск подлодки проходил в условиях особой секретности. До этого в СМИ подчеркивали, что из-за секретности была даже запрещена съемка подлодки на фото и видео.
Однако в сети появилось видео, на котором командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбивает бутылку о борт морского военного корабля.
«Белгород» станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». После
Ранее сообщалось, что о неуязвимости «Посейдона» рассказал военный эксперт.