Опубликовано видео спуска на воду секретной подлодки «Посейдона»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/107/12197107/rocket-pic905-895x505-97210.jpg">

В сети появилось видео первой атомной подлодки «Белгород», снятое в день ее спуска на воду. Об этом сообщает ТВЦ.

Отмечается, что спуск подлодки проходил в условиях особой секретности. До этого в СМИ подчеркивали, что из-за секретности была даже запрещена съемка подлодки на фото и видео.

Однако в сети появилось видео, на котором командир корабля капитан первого ранга Антон Алехин разбивает бутылку о борт морского военного корабля.

«Белгород» станет первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». После

Ранее сообщалось, что о неуязвимости «Посейдона» рассказал военный эксперт.