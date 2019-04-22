В Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400
Заместитель российского министра обороны генерал-полковник Александр Фомин высказался по поводу позиции турецкой стороны в отношении приобретения С-400 на фоне давления Соединенных Штатов. Об этом сообщает RT.
По словам Фомина, «активная позиция» Анкары заслуживает восхищения.
«Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление Соединенных Штатов Америки», — сказал Фомин.
Он подчеркнул, что Москва ценит такую позицию Анкары и считает сделанный Турцией выбор правильным.
Ранее в США поставили ультиматум Турции по С-400.