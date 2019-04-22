Благодаря Шойгу у России появился «морской монстр»

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Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков рассказал, что благодаря российскому министру оборону Сергею Шойгу в распоряжении России появилось еще одно мощное оружие. Об этом сообщает ФАН.

Как отметила британская газета The Sun, атомная подлодка «Белгород», которая является «морским монстром», может поразить базы и авианосцы противников как в Европе, так и на восточном побережье Соединенных Штатов.

«Войска НАТО (в первую очередь — США) обладают большим арсеналом противолодочных средств, но появление «Белгорода» создает новый вид угроз для Запада, который еще только предстоит учесть и оценить», — заявил Простаков.

Ранее британские СМИ указали на неточность в испытаниях ракеты «Сармат».