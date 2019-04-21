На призыв украинского генерала захватить часть России отреагировали в Сети

Пользователей соцсетей взбудоражил призыв украинского генерала Игоря Романенко захватить часть России, передает РИА «Новости».

Абсолютное большинство пользователей посчитало такой сценарий нереальным и заявило, что Романенко в момент заявления был пьян.

Генералу посоветовали сдать анализы, а также не пытаться подлизаться к киевским властям подобным образом.

Часть пользователей в свою очередь заявила, что дикие заявления украинских политиков в адрес России уже стали нормой.

Генерал заявил, что Россию в будущем якобы ждет распад, и когда этот процесс начнется, Украина должна взять под контроль часть территорий страны.