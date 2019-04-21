Лавров оценил возможность провокаций с НАТО в Керченском проливе

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Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил мнение, что НАТО вряд ли будет направлять свои корабли для участия в провокациях в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что члены военного альянса, возможно, поддержат Киев морально и политически.

«Я не вижу ситуации, когда натовские корабли пойдут с этими авантюристами создавать военную провокацию», — отметил Лавров.

По его словам, в НАТО все уже для себя решили.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предсказали новую провокацию в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.