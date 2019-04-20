Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

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В районе международного аэропорта Триполи начались ожесточенные бои. Об этом сообщает Afrigatenews.

По данным портала, вооруженные столкновения между военными правительства национального согласия (ПНС) и ливийской национальной армией (ЛНА) вспыхнули около трассы ведущей к аэропорту.

Как отмечается, с обеих сторон применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее сообщалось, что число жертв конфликта в Ливии возросло до 220 человек.