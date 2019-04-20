Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко

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Слово «повстанцы», которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом «боевики». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, текст выступления политика был опубликован 20 января 2015 года. В нем он дважды назвал ополченцев ДНР и ЛНР повстанцами.

Уточняется, что правки были внесены после дебатов с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Во время дебатов Зеленский поинтересовался у Порошенко, есть ли конфеты Roshen в пайках повстанцев ЛНР и ДНР. Порошенко потребовал объяснить, почему шоумен назвал ополченцев повстанцами.

В ответ на это в штабе Зеленского сослались на текст украинского лидера четырехлетней давности, где Порошенко использовал слово «повстанцы».

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.