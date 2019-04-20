Пункт о летальном оружии для Украины исчез из программы партии Трампа

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Республиканская партия, в которую входит американский лидер Дональд Трамп, исключила из своей программы пункт о «предоставлении Украине летального оружия» перед президентскими выборами 2016 года, передает «Украинские новости».

По данным агентства, об этом говорится в отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

Как отмечается, изначально убрать фразу о «летальном оружии» предложил советник штаба Трампа по нацбезопасности Джефри Гордон.

При этом Трамп якобы одобрил подобное решение и заявил, что ответственными за помощь Украине «должны быть европейцы».

Ранее сообщалось, что Украина хочет закупить новейшее оружие США.