Пункт о летальном оружии для Украины исчез из программы партии Трампа
Республиканская партия, в которую входит американский лидер Дональд Трамп, исключила из своей программы пункт о «предоставлении Украине летального оружия» перед президентскими выборами 2016 года, передает «Украинские новости».
По данным агентства, об этом говорится в отчете спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.
Как отмечается, изначально убрать фразу о «летальном оружии» предложил советник штаба Трампа по нацбезопасности Джефри Гордон.
При этом Трамп якобы одобрил подобное решение и заявил, что ответственными за помощь Украине «должны быть европейцы».
Ранее сообщалось, что Украина хочет закупить новейшее оружие США.