Израиль испытал сверхзвуковую высокоточную ракету в Сирии, заявил аналитик

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ВВС Израиля впервые успешно испытали новейшую сверхзвуковую высокоточную ракету Rampage во время атаки по объектам в Сирии. Об этом сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в твиттере.

Официального подтверждения этой информации со стороны властей нет.

По словам Тагвея, удар был нанесен 13 апреля в районе города Масьф из-за опасности, исходящей от зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса «воздух-земля» Rampage.