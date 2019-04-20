В штабе Зеленского объяснили слова про «повстанцев» в ДНР и ЛНР

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Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков объяснил, почему в ходе дебатов жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР были названы «повстанцами». Об этом он написал на фейсбуке.

Зеленский в ходе дебатов спросил Порошенко, правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР.

«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — отметил Разумков.

Разумков также прикрепил скриншот с фрагментами выступлений украинского президента Петра Порошенко, в которых он сам называл жителей ДНР и ЛНР «повстанцами».

Ранее сообщалось, что в ВСУ отреагировали на слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР.

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.