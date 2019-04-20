В ВСУ отреагировали на слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

В Вооруженных силах Украины отреагировали на слова кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление ВСУ.

В ходе дебатов, состоявшихся 19 апреля, Зеленский назвал «российские оккупационных войска» Донбасса «повстанцами» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В ответ на это в ВСУ подчеркнули, что у них «нет повстанцев».

«У нас есть российская агрессия...Вооруженные Силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко пожаловался на Зеленского американскому госсекретарю Майку Помпео.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур состоится 21 апреля.