Источник: в России могут создать новые атомные подлодки с крылатыми ракетами

Минобороны России может создать несколько новых атомных подлодок нового проекта «Борей-К» с крылатыми ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

По данным источника, новые подлодки будут не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности. Их могут построить со сдачей заказчику после 2027 года.

«Если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту «Борей-К», — добавил источник.

В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео испытания подводного ракетоносца «Борей».