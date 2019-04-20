Турция обратится к России в случае отказа США поставлять F-35
Турецкая сторона может обратиться к России, если Соединенные Штаты откажутся поставлять ей истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом сообщает Defense News.
Отмечается, что использование технологий России является для Анкары «первым и лучшим выбором» с геостратегической точки зрения .
«Мы не можем позволить себе ничем не заменить F-35», — заявил источник в турецких ВС.
Ранее сообщалось, что США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400.