Турция обратится к России в случае отказа США поставлять F-35

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Турецкая сторона может обратиться к России, если Соединенные Штаты откажутся поставлять ей истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что использование технологий России является для Анкары «первым и лучшим выбором» с геостратегической точки зрения .

«Мы не можем позволить себе ничем не заменить F-35», — заявил источник в турецких ВС.

Ранее сообщалось, что США и Турция не смогли решить конфликт из-за российских С-400.