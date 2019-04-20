Токио продолжит закупать у США F-35A вопреки катастрофе с истребителем ВВС Японии

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Токио намерен продолжить закупать у Вашингтона истребители F-35A, несмотря на недавно произошедшую с одним из самолетов катастрофу, об этом сообщает Kyodo.

Отмечается, что глава японского минобороны Такэси Ивая провел переговоры с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом. После этого он заявил, что оснований для изменения планов закупки истребителей японской стороной нет.

«Мы не намерены менять наши планы приобретения и размещения таких самолетов», — заявил Ивая.

Ранее СМИ узнали подробности о разбившемся истребителе ВВС Японии.