Токио продолжит закупать у США F-35A вопреки катастрофе с истребителем ВВС Японии
Токио намерен продолжить закупать у Вашингтона истребители F-35A, несмотря на недавно произошедшую с одним из самолетов катастрофу, об этом сообщает Kyodo.
Отмечается, что глава японского минобороны Такэси Ивая провел переговоры с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом. После этого он заявил, что оснований для изменения планов закупки истребителей японской стороной нет.
«Мы не намерены менять наши планы приобретения и размещения таких самолетов», — заявил Ивая.
Ранее СМИ узнали подробности о разбившемся истребителе ВВС Японии.