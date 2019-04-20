В Госдуме увидели в заявлении США призыв к воздушной блокаде Венесуэлы
Депутат Госдумы Антон Морозов отреагировал на призыв официального представителя американского Госдепа Моргана Ортагуса не впускать самолеты России в Венесуэлу через свое воздушное пространство. Об этом сообщает RT.
По его словам, это заявление США в ведомстве считают некорректным. Морозов подчеркнул, что Россия, как и другие страны, в праве использовать международное воздушное пространство согласно правилам совершения полетов.
«Ни одно государство в мире в одностороннем порядке не может вводить на это какие-либо ограничения», — сказал Морозов.
Он добавил, что в заявлении Соединенных Штатов имеется в виду воздушная блокада венесуэльской стороны.
Ранее Мальта не пропустила российские самолеты в Венесуэлу.