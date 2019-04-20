Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву
Российское Минобороны проинформировало о том, что военная техника, которая примет участие в Параде Победа 9 мая, направилась в столицу. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, до этого она находилась на расположенной в Московской области парадной площадке в Алабино. Речь идет о колесной боевой технике в количестве свыше 100 машин.
«Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву», — говорится в сообщении.
Уточняется, что до 9 мая техника будет размещаться на временной площадке на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе города.
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