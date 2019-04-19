Мальта не пропустила российские самолеты в Венесуэлу

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Мальта отказалась пропустить российские самолеты, которые направлялись в Венесуэлу, в свое воздушное пространство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой, Москва воспринимает это как недружественный шаг, который выходит за пределы общепринятой практики.

«Он [этот шаг], безусловно, будет российской стороной учитываться в рамках двусторонних отношений с Валеттой», — подчеркнула Захарова.

Уточняется, что инцидент произошел 4 апреля. Россия официально запросила разрешение на пролет воздушных судов, но получила отказ без объяснения причин.

Ранее сообщалось, что Польша не пустила российский парусник в свои воды.