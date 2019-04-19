Стало известно, какое новое секретное оружие испытали в КНДР

По данным минобороны Южной Кореи, в КНДР испытали на днях тактическое оружие, а не баллистическое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

Как отмечается, в правительстве Южной Кореи расценили секретное оружие КНДР как управляемые ракеты для боевых действий на суше.

«Но это не баллистические ракеты...Совместно с США мы продолжаем анализировать данные, но поскольку информация касается разведданных о Северной Корее, мы не можем ее раскрыть», — добавил источник.

До этого в СМИ появилась информация о том, что 17 апреля в КНДР испытали новое оружие, однако не было никаких деталей и фотографий.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее случайно запустили противовоздушную ракету.