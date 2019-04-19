Зеленский отказался возвращать Донбасс военным путем

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» заявил, что не планирует ли он возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем в случае победы во втором туре президентских выборов. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что Зеленскому был задан вопрос, готов ли он «отдать приказ, чтобы военным путем освободить Донбасс?»

«Нет», — ответил Зеленский.

Ранее Зеленский отказался амнистировать воюющих в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.