О нападении солдата ВСУ на сослуживцев сообщили в ДНР

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Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что солдат ВСУ в состоянии наркотического опьянения расстрелял сослуживцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинский военнослужащий открыл огонь из автомата по своим сослуживцам.

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Он также добавил, что причиной инцидента стали издевательства со стороны других военных СБУ.

Безсонов подчеркнул, что в результате стрельбы погиб один человек и еще трое пострадали.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам.