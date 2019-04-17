«Я не двойник»: главный военный прокурор Украины о побеге
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что он не «сбежал за границу», а совершил рабочую поездку. Об этом сообщает LIGA.net.
Как отмечается, это произошло в ходе совместного брифинга с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком.
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«Я не двойник, не тройник, и не клон беглеца Матиоса, о чем пишут российские СМИ», — подчеркнул Матиос.
Ранее сообщалось, что главный военный прокурор Украины совершил побег из страны.