В штабе Зеленского открестились от повесток в армию
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не получал повесток в армию в 2014-2015 годах, пишут «Украинские новости».
«Насколько я знаю, он их (повесток) не получал», — отметил собеседник агентства.
Других подробностей представитель штаба Зеленского не рассказал.
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Ранее в Минобороны Украины сообщили, что шоумену четыре раза приходили повестки в 2014-2015 годах. При этом Зеленский ни разу не появлялся в военкомате.
С 2008 года Зеленский находится на воинском учете в Кривом Роге. Звание — солдат, специальность — деловод делопроизводства.