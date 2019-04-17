В штабе Зеленского открестились от повесток в армию

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не получал повесток в армию в 2014-2015 годах, пишут «Украинские новости».

«Насколько я знаю, он их (повесток) не получал», — отметил собеседник агентства.

Других подробностей представитель штаба Зеленского не рассказал.

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Ранее в Минобороны Украины сообщили, что шоумену четыре раза приходили повестки в 2014-2015 годах. При этом Зеленский ни разу не появлялся в военкомате.

С 2008 года Зеленский находится на воинском учете в Кривом Роге. Звание — солдат, специальность — деловод делопроизводства.