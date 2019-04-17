Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени
Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, если сторонам удастся прийти к соглашению, то американский президент Дональд Трамп может посетить государство уже осенью.
Однако пока все еще неясно, насколько глава США поддерживает эту инициативу, несмотря на заявления о серьезных намерениях. Президент Польши Анджей Дуда со своей стороны намерен выделить $2 млрд на эти цели.
Ранее сообщалось, что в Польше ожидают роста постоянного контингента войск США.