Ким Чен Ын внезапно проверил войска противовоздушной обороны
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил с необъявленным визитом войсковую часть №1017 Военно-воздушных сил и противовоздушных войск Корейской народной армии (КРА) и приказал провести проверку ее боеготовности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что прибывший на базу Ким Чен Ын «приказал, чтобы взлетели дежурные истребители и выполнили трудные и сложные воздушные боевые операции». Внезапную проверку северокорейский лидер объяснил тем, что воздушные бои проводятся без предупреждения.
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В агентстве подчеркнули, что летчики «умело и утонченно» выполнили все летные операции.
Ранее Ким Чен Ын пообещал наращивать военную мощь и сделать из страны «крепость».