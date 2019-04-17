Трамп заблокировал резолюцию о прекращении участия США в войне в Йемене

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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая предусматривает прекращение участия США в боевых действиях в Йемене, которые возглавляет саудовская коалиция. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В пояснительной записке к решению Трампа говорится, что резолюция является «необязательной» и направлена на то, чтобы ограничить «конституционные права» президента. Трамп также подчеркнул, что резолюция конгресса «подвергает опасности американских граждан и отважных военнослужащих».

В прошлом году газета The New York Times рассказывала об «американском отпечатке» в йеменской войне.