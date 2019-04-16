Порошенко по-русски передал привет бойцам ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко на русском языке передал привет украинским бойцам, которые служат в районе Авдеевской промзоны в Донбассе. С соответствующим обращением Порошенко выступил во время политического шоу «Пульс» в эфире телеканала «112 Украина».

«Если вы нас видите, я тоже хочу с вашего разрешения передать привет. Я недавно был на «промке», в Авдеевке, я горжусь нашими воинами и хочу сказать, что и 79-я, и 95-я, и 93-я (бригады. — «Газета.Ru»), которая сейчас в Авдеевке... вы на самом деле настоящая элита украинской страны, я вам очень благодарен», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал о планах по вводу миротворцев ООН в Донбасс.