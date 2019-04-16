СМИ: в США придумывают меры сдерживания России в Венесуэле

В США начали разрабатывать новые военные решения, которые бы смогли сдерживать российское «влияние» на правление венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в минобороны США.

Уточняется, что американская сторона стала разрабатывать стратегию после недавнего заседания в Белом доме.

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По данным источника, в США также разрабатывают план по сдерживанию китайского и кубинского «влияния» на Мадуро.

Ранее сообщалось, что Помпео заявил, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «незаконно вмешалась» в дела Венесуэлы.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.