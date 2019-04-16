В Швеции возникли проблемы с производством «убийц Су»

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Шведский истребитель SAAB JAS 39E Gripen, который был создан для борьбы с российскими истребителями Су, не заинтересовал шведские ВВС. Об этом сообщает Svenska Dagbladet.

Как отмечается, по заказу ВВС Швеции на авиазаводе собрали четырнадцать фюзеляжей истребителей. Однако на этом дело остановилось. На настоящий момент фюзеляжи стоят без электронной начинки и систем вооружения.

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Уточняется, что на программу не хватило средств. Однако простаивание самолетов приводит к тому, что воплощение программы становится все более дорогим.

Ранее сообщалось, что Швеция вызвала посла России из-за перехвата Су-27 над Балтикой.