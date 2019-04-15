Путин направит военнослужащих на Кипр

Yannis Behrakis/Reuters

Россия направит до пяти военнослужащих в состав миссии ООН по поддержанию мира на Кипре, передает РИА «Новости».

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

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